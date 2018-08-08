سامسونغ تستثمر 22 مليار دولار لتطوير التقنيات الواعدة

أعلنت مجموعة شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستستثمر 25 تريليون وون (22 مليار دولار) في السنوات الثلاث المقبلة لتطوير التقنيات التي ستسهم في النمو المستقبلي للشركة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة: "تتوقع سامسونغ أن الابتكارات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ستساعد في تحويل هذه الصناعة، تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية من الجيل الجديد بتقنية "جي-5" ستخلق فرصًا جديدة للقيادة المستقلة، في إنترنت الأشياء [لوت] والروبوت".

© REUTERS / JOHN GRESS الجهاز اللوحي الجديد من "سامسونغ" يهدد عرش "آيباد"

وتخطط الشركة على وجه الخصوص، للاستثمار في تطوير مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وجي-5، ومكونات الالكترونيات والسيارات والمستحضرات الدوائية الحيوية، وتتولى معظم الاستثمارات شركة سامسونغ للإلكترونيات.

وتابع البيان إنه في ضوء الاستثمارات المعلنة سابقا، فإن إجمالي استثمارات الشركة في السنوات الثلاث المقبلة سيصل إلى 180 تريليون وون (160 مليار دولار)، حيث سيتم استثمار 130 تريليون وون (115.8 مليار دولار) بشركات في كوريا الجنوبية.

وأشار البيان الى ان الشركة تخطط خلال هذه الفترة لزيادة عدد الوظائف الجديدة إلى 40 ألفا بدلا من 20 ألف كان قد اعلن عنها في وقت سابق، وفي الوقت نفسه، من المفترض أن تخلق هذه الاستثمارات حوالي 700ألف فرصة عمل جديدة بالصناعات ذات الصلة في كوريا الجنوبية.

وتعتبر شركة سامسونغ للإلكترونيات، لاعب رئيسي في عالم صناعة الإلكترونيات في العالم منذ تأسيسها في عام 1969 القسم الأكثر أهمية لشركة سامسونغ غروب كوربوريشن — وهي أكبر شركة في كوريا الجنوبية وأحدى أكبر المجموعات الصناعية في العالم العاملة في مجال الإلكترونيات والكيمياء والمبيعات والطيران وبناء السفن وغيرها. وتمثل سامسونغ للإلكترونيات حوالي 70 بالمائة من مبيعات مجموعة سامسونغ.