اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لألفي عام

اكتُشف قرط ذهبي يعتقد أن تاريخه يعود لأكثر من ألفي عام قرب معابد يهودية قديمة في القدس، فيما وصفه أثريون إسرائيليون بأنه دليل نادر على التأثير الإغريقي.

والقرط المزركش ذو الشكل الدائري والبالغ طوله أربعة سنتيمترات وفي نهايته قطعة على شكل رأس كبش تم اكتشافه خلال أعمال تنقيب خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس. ويجري الحفر على بعد حوالي 200 متر جنوبي الحرم القدسي الذي يطلق عليه الإسرائيليون جبل المعبد.

© REUTERS / AMIR COHEN سجن إسرائيلي ينضم لقائمة آثار معركة نهاية الزمان

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن طريقة صناعة القطعة المكتشفة تتفق مع مجوهرات أوائل الحقبة الهلنستية في القرن الثالث أو أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، وفقا لـ"رويترز".

وقال يوفال جادوت أستاذ علم الآثار في جامعة تل أبيب والذي شارك في الاكتشاف: "هذه أول مرة يعثر فيها أحد على قرط ذهبي من الفترة الهلنستية في القدس".