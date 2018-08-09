اكتشاف قرط ذهبي في القدس يعود تاريخه لألفي عام

والقرط المزركش ذو الشكل الدائري والبالغ طوله أربعة سنتيمترات وفي نهايته قطعة على شكل رأس كبش تم اكتشافه خلال أعمال تنقيب خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس. ويجري الحفر على بعد حوالي 200 متر جنوبي الحرم القدسي الذي يطلق عليه الإسرائيليون جبل المعبد.
وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية إن طريقة صناعة القطعة المكتشفة تتفق مع مجوهرات أوائل الحقبة الهلنستية في القرن الثالث أو أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، وفقا لـ"رويترز".
وقال يوفال جادوت أستاذ علم الآثار في جامعة تل أبيب والذي شارك في الاكتشاف: "هذه أول مرة يعثر فيها أحد على قرط ذهبي من الفترة الهلنستية في القدس".
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