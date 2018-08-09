"الإصابة بالعمى"...خطر جديد من استخدام الجوال

توصل العلماء إلى خطر جديد ينجم عن الاستخدام الدائم للهاتف المحمول، الخطر الذي تتسبب به شاشة الهاتف يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعمى.

أجرت مجموعة من العلماء في جامعة توليدو الأمريكية دراسة تم نشرها على موقع "Science Alert"، حول مخاطر الاستخدام المستمر للهاتف المحمول.

فبحسب الدراسة، إن تأثير الضوء الصادر من الشاشة بألوانه الزرقاء والبنفسجية يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على شبكية العين.

الأمر الذي يؤدي إلى حدوث التواء في الشبكية وبالتالي يؤثر سلبا على أنسجتها.

ووفقا للعلماء، فإن جسم الإنسان لا يستطيع التعامل مع مثل هذه الأشعة، الأمر الذي يؤدي لارتفاع نسبة الكالسيوم لتغير بعدها الخلايا شكلها وتموت، ونتيجة لذلك يمكن أن تظهر البقع الصفراء في العين، مما يزيد من حدة البصر والعمى التدريجي.

وبحسب العلماء، فإنه في الوقت الحالي لا يمكن التهرب من التعرض لهذه الأشعة بطريقة محددة سوى بالتقليل من استخدام الهواتف المحمولة.