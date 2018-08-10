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12:26 10 أغسطس/ أب 2018
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    في سديم الكون. لقطة تلسكوب هابل الفضائي

    مرصد "هابل" يكشف أشياء غريبة جديدة في معدل سرعة توسع الكون

    © Photo / NASA
    علوم
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    قام مرصد "هابل" الفضائي ومسبار الفضاء "غايا" بقياس دقيق جدا للمسافات إلى النجوم الأبعد "النّجوم النّابضة" في مجرة درب التبانة والمجرات القريبة، والتي سمحت بإيجاد فرق في معدل توسع الكون اليومي.

    وأثبت عالم الفلك الشهير، إدوين هابل، خلال مراقبة حركة المجرات البعيدة في عام 1929، أن كوننا لا يقع في حالة سكون، وإنما هو في حالة توسع مستمر. علاوة على ذلك ، اكتشف علماء الفيزياء الفلكية ، في نهاية القرن العشرين، أن الأمر لا يقتصر على التوسع فحسب، بل يتوسع متسارعا. ووفقا لعلماء العصر الحديث ، فإن السبب في ذلك هو المادة المظلمة أو طاقة غامضة تتسبب في تمدد الزمكان بشكل أسرع وأسرع، حسب المجلة الفيزيائية الفلكية " Astrophysical Journal".

    صورة لسديم أوريون، تبعد 91 كلم شمال شرق سديم يانغون، التقطت في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018 / Ye Aung Thu
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    وقام آدم رييز الحائز على جائزة نوبل وزملاؤه بتحديد سرعة توسع الكون. وتبين أن هناك مجرتين تفصل بينهما مسافة حوالي 3 ملايين سنة ضوئية يبتعدان عن بعضهما البعض بسرعة حوالي 73 كم في الثانية. وهذا الرقم أكبر من البيانات التي تم الحصول عليها بمساعدة التليسكوبات (WMAP و Planck)، حيث قدروا سرعة البتعاد بـ69 كم في الثانية.

    ووجد علماء الفلك تفسيران لهذه الظاهرة الغريبة. الأول — هو أن قياسات تلسكوب "Planck" أو العالم رييز وزملائه غير دقيقة وخاطئة. بينما التفسير الثاني، أن المادة المظلمة تغيرت بشكل كبير خلال عمر الكون، مما أدى إلى زيادة سرع توسعها.

    في ذلك الوقت، قام العالم رييز وزملاؤه بمراجعة نتائجهم في إطار سلسلة جديدة من الملاحظات التي تم خلالها استخدام مرصد عابل فحسب ، بل أيضًا مسبار "غايا" القادر على قياس المسافات بدقة لجميع النجوم في مجرة ​​درب التبانة. وساعدت الملاحظات الجديدة في إزالة جميع الفروق في القياسات وتحسينها حوالي 3 مرات في تحديد معدل توسيع الكون. وأظهرت القياسات الجديدة نفس الأرقام تقريبا لحسابات العالم رييز وزملاؤه، حوالي 73.56 كم في الثانية تقريبا. وأشار العلماء إلى أن نسبة حدوث خطأ في الحسابات أقل من 0.01%، وهذا يشير إلى أن هناك فرق كبير في سرعة توسع الكون الحديث والقديم.

    وعلق عالم الفلك، توماس كيتشنغ، من كلية لندن الجامعية على الاكتشاف الجديد قائلا "من غير الواضح إلى الآن لماذا هناك فرق في السرعة، هل هو متعلق بالفيزياء الجيدة أم أخطاء أثناء القياسات أو قلة البيانات. على كل حال فإن القياسات جميعها موجودة لدينا وقريبا سوف نعرف النظرية الصحيحة من الخاطئة. وإن فازت الفيزياء الجديدة، سنكون بحاجة إلى إعادة صياغة كاملة في علم الكونيات".

    الكلمات الدلالية:
    مرصد هابل الفضائي, سرعة توسع الكون, توسع الكون, الفضاء
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