"غوغل" تطرح تحديثا يحاكي أيقونتها الشهيرة

وأشار موقع "أندرويد بوليس" التقني الشهير إلى أن التحديث الجديد مخصص لتطبيق متصفح "غوغل" على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، يحاكي تطبيق مماثل تطرحه الشركة الأمريكية في هواتفها الذكية "بيكسل".

ويساهم التحديث الجديد، في تقديم علامات تبويب مختلفة بصورة كبيرة، عما هو معتاد في متصفح " غوغل "، حيث يقدم تغييرات بصرية أقل حدة من الإصدارات القديمة.

ويقدم متصفح "غوغل" الجديد ما يتم وصفه بـ"علامات التبويب المفضلة"، الذي يظهر فيه جهات الاتصال كبيرة في صور مستديرة أصغر حجما، مع وجود إمكانية لتصغيرها وتبديلها في قوائم بثلاثة أعمدة.

ويمكن التحديث الجديد لمتصفح "غوغل" المستخدم من النقر على أي جهة اتصال بالبدء في المكالمة على الفور، من خلال المتصفح مباشرة.

Google is working on a new Favorites tab for the Phone app [APK Teardown] — Android Police https://t.co/RjPUCkeisO pic.twitter.com/uIGHBGSDEM — Kiss The Monkeys (@kissthemonkeys) August 11, 2018

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