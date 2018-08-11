العلماء: الرجال يصابون باكتئاب ما بعد الولادة أيضا

أعلن العلماء من مركز علم النفس في الصحة الإنجابية، في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي نظمته جمعية علم النفس الأمريكية، أن الرجال يصابون باكتئاب مابعد الولادة أيضا وليس عند النساء فقط.

© AP Photo / Mark Lennihan هل تعاني من اكتئاب الشتاء... تعرف على طريقة علاجه

ودرس القائمون على الدراسة سلوك 450 رجلا أصبحوا آباء حديثًا. حيث اتضح أن رجلا واحد بين كل 10 يصاب باكتئاب مابعد الولادة، كما لا حظوا ظهور أعراض اضطراب وقلق لدى 18% من المشاركين في الدراسة. كما ظهرت أعراض حرقة في المعدة والغثيان والانتفاخ وآلام في البطن، وتغير في الشهية، وهذه الأعراض تكون في غالب الأحيان لدى النساء الحوامل، حسب موقع " وان ".

ولاحظ الباحثون انخفاض في معدل إنتاج هرمون التستوستيرون وزيادة في البرولاكتين عند الرجال. ويشار إلى أن هرمون البرولاكتين ضروري للنساء كمحفز لإدرار الحليب.

وقال العلماء إن إصابة الرجال باكتئاب مابعد الولادة يمكن أن يحدث في حال كانت العلاقة وثيقة بين الرجل والمرأة.