"إله فرعوني" يستغل الهواتف الذكية ويأخذ "سكرين شوت" لهم

ونشر موقع "لاتست هاكنج نيوز" التقني المتخصص في أخبار القرصنة، تقريرا حول عثور خبراء الأمن السيبراني على برمجية خطيرة جديدة، مستوحاة من عهد الفراعنة.

© AP Photo / Nariman El-Mofty بردية فرعونية تكشف تفاصيل أقدم حادثة "تحرش جنسي"

وأشارت إلى أن تطبيق خطير جديد يحمل اسم "أنوبيس"، وهو ما كان معروفا باسم "إله الموتى لدى المصريين القدماء"، والذي يمكنه أن يسرق المعلومات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني لكافة مستخدميه عن طريق برمجيات خبيثة..

وتتمثل خطورة "أنوبيس" في أنه يتخفى في صورة تطبيقات أخرى شهيرة على متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني.

كما أن "الإله الفرعوني" يغري ضحاياه بالتظاهر بتقديم خدمات تتعلق بالتسوق عبر الإنترنت أو مراقبة نتائج البورصات والأسهم العالمية.

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن 10 آلاف شخص حتى الآن، سقطوا ضحية الإله "أنوبيس"، الذي ركز نشاطه على مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد".

وأوضح الخبراء طريقة عمل "أنوبيس" في أنه بمجرد ما يتم تحميله ويتم السماح له بحقوق النفاذ لبيانات المستخدم، يبدأ في الدخول إلى تسجيلات التطبيقات المصرفية، ويأخذ "سكرين شوت" لشاشة عرض المستخدم، لتسجيل كلمات مرور المستخدم، عند تسجيله للدخول إلى تلك المواقع المصرفية والبنكية.

How the Anubis #Android Malware Steals Money from Usershttps://t.co/7RgPBbhPF5



There’s been a worrying amount of legitimate-looking apps on the Google Play store that harbour malicious code. Anubis is usually in official-looking apps that offer banking or shopping services. pic.twitter.com/FjPw6dRP9S — MakeTechEasier (@MakeTechEasier) August 10, 2018

​والأزمة الرئيسية، وفقا للخبراء، في أن تطبيق "أنوبيس" يجري تعديلات منتظمة على الشفرة الخاصة به، بحيث لا تظهر أو تكتشف من قبل أن تكتشفها برمجيات "غوغل بلاي".

أما عن أكثر البلدان المستهدفة لبرمجية "أنوبيس" الخبيثة، هي تركيا والولايات المتحدة والملكة المتحدة وأستراليا.