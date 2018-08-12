دراسة: النظارات تزيد قدرة العمال على الإنتاج

تشير تجربة سريرية إلى أن توفير نظارات للقراءة ربما يكون وسيلة غير مكلفة لتحسين الطاقة الإنتاجية وأيضا أرباح وجودة الحياة فيما بين العمال في الدول النامية.

ووجد الباحثون أن نحو 700 من عمال مزارع الشاي في ولاية آسام الهندية حققوا تحسنا بنسبة 22 في المئة في قدرتهم على الإنتاج بعد تزويدهم بنظارات تساعدهم على الرؤية بعد تراجع في القدرة على رؤية الأشياء القريبة المرتبط بالسن وذلك بالمقارنة مع زملائهم الذين لم يحصلوا على نظارات. وفقا لـ "رويترز".

© AP Photo / John Lindsay دراسة جديدة.. مرتدو النظارات أكثر ذكاء

وسمحت النظارات لهؤلاء العمال، ومعظمهم نساء وكلهم كانت أعمارهم 40 عاما فأكثر، بزيادة قطف أوراق الشاي من 25 كيلوجراما يوميا إلى 34.8 كيلوجرام يوميا خلال فترة تقييم استمرت ثلاثة أشهر وتزامنت مع موسم الحصاد. وذكر فريق الدراسة في دورية لانسيت للصحة العالمية أن عمال الشاي الذين كانت أعمارهم خمسين عاما فأكثر، وهي المجموعة التي من المرجح أن تكون مصابة بشكل أكبر بضعف متقدم في الرؤية بسبب الشيخوخة، زاد متوسط قدرتهم على الإنتاج بنسبة 32 في المئة تقريبا بعد تزويدهم بنظارات بالمقارنة مع نظرائهم الذين لم يحصلوا على نظارات.

وقال ناثان كونجون الرئيس المشارك لهذه الدراسة والذي يعمل مديرا للأبحاث في مؤسسة أوربيس انترناشيونال "أعتقد أن هذه الدراسة توفر أقوى دليل حتى الآن على أن تحسين الرؤية من خلال توفير نظارات بعد ضعف النظر بسبب تقدم السن يحسن بشكل كبير جدا القدرة على الإنتاج ليس فقط في الأعمال المكتبية ولكن في البيئات الزراعية أيضا".