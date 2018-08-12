مدير "ناسا" يؤكد استعداده للاجتماع مع روغوزين في المستقبل القريب

أكد مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدنشتاين، استعداده للاجتماع في المستقبل القريب مع مدير عام وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين.

واشنطن- سبوتنيك. وقال برايدنشتاين في مقابلة مع "سي- سبان": "أعتزم اللقاء مع روغوزين في المستقبل القريب".

وأجاب برايدنشتاين ردا على سؤال حول كيفية الحفاظ على العلاقات على ضوء الحظر الحالي المفروض على روغوزين من دخول الولايات المتحدة، قائلا: "نحن نعمل على الحفاظ على العلاقات مع الأخذ بعين الاعتبار القيود".

وأضاف مدير وكالة "ناسا": "أنا على ثقة من أننا سنتمكن من حل هذا".

هذا وفي وقت سابق، أعلن مدير الإعلام بروسكوسموس، فلاديمير أوستيمينكو، بأن مدير عام وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، ينوي عقد مباحثات مع مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، جيم برايدنشتاين، بقاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كانت روسيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين وعلى مدى أعوام عديدة تحتل مركز الصدارة في مجال الإطلاقات الفضائية، بما في ذلك الإطلاقات التجارية. إلا أن تراجعا بدأ في عام 2012 واستمرت حصة روسيا في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014 بسبب حصول شركة "سبيس إكس" الأمريكية على جزء من الطلبات الروسية. واحتلت روسيا في عام 2016 المرتبة الثالثة فقط بعد الولايات المتحدة والصين. وفي عام 2017 لم يزد عدد الإطلاقات الذي قامت بها شركة "سبيس إكس" التجارية الأمريكية بصاروخها الوحيد من طراز "فالكون — 9" إلا قليلا عن عدد الإطلاقات التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الفضائي الروسي بأسره.