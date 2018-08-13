باحثة تكشف سبب رشاقة الشعب الياباني

صرحت الباحثة في علم التغذية بمعهد الدولة للصحة والتغذية في اليابان، هيديمي تاكيموتو، اليوم الاثنين، بأن اليابانيين لا يعانون من الوزن الزائد، وذلك بفضل نمط الحياة والسمات الغذائية.

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طوكيو — سبوتنيك . وقالت الباحثة اليابانية التي تحلل البيانات حول التغذية والبدانة في اليابان لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من سوء التغذية الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن استهلاك المنتجات الغذائية ازداد بسرعة. والميزة الأساسية لليابانيين هي في عدم ازدياد الحاجة للشحوم بينهم".

وأضافت تاكيموتو: "ربما كان هناك سبب آخر هو أنه بين سكان الحضر هناك عدد قليل من الذين يستخدمون السيارات ولديهم الكثير من النشاط البدني".

وأشارت الباحثة إلى أنه، طبقا لبيانات وزارة الصحة اليابانية، فإن الأمراض الدماغية الوعائية كانت السبب الرئيسي للوفاة في اليابان قبل ثمانينيات القرن العشرين، ولكن منذ ذلك الحين، أصبحت أمراض الأورام في المركز الأول لأسباب الوفاة.