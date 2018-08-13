شركة روسيا تطور طائرات دون طيار وتضيف ميزات بصرية فريدة

أعلنت شركة "روس تيخ" الروسية أنها طورت طائرة من دون طيار من طراز "أوريون-درون" وزودتها بمجموعة فريدة من المعدات البصرية التي تسمح بالرؤية في نطاق الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

سبوتنيك. وذكرت الشركة أن الطائرة مزودة بكاميرة "ألترا" للأشعة فوق البنفسجية وكاميرا من طراز "سوير" للأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، مع القدرة على التبديل بين الكاميرات عن طريق جهاز التحكم، وبفضل كاميرة "سوير" يمكن للطائرة المراقبة حتى في ظروف الرؤية المنعدمة.

وتبلغ سرعة الطائرة 100 كم/ الساعة وتعمل لمدة ساعة كاملة دون شحن، وتلتقط الإشارة من مسافة تصل لـ10 كم، مما يسمح للمتحكم بالمراقبة من مسافات بعيدة.

ولا تتطلب طائرة "أوريون" بدون طيار ساحة مخصصة للإطلاق فإنه في حال فقدت الإشارة من المتحكم فإنها تعود تلقائيا إلى نقطة الإقلاع.

© Photo/ Rostec طائرة من دون طيار من طراز "أوريون-درون"

وأشارت الشركة إلى أنه من الممكن استخدام الطائرة المسيرة لاكتشاف المخالفات، ورصد معدات الطاقة، والكشف عن تسرب الغاز، وفي حالات الطوارئ والحوادث والكوارث الطبيعية.