مبرمجون سعوديون يطلقون إضافة ثورية للمتصفح تستخدم شبكة عصبونية اصطناعية

وأثناء قيام الشخص بالرسم، تقوم الشبكة، بالوقت الحقيقي، بتحويل الرسومات البسيطة إلى صور، حيث يتم إجراء جميع العمليات الحسابية على جهاز المستخدم. ويشار إلى أن الخدمة تقتصر على رسم القطط وواجهات المباني والأحذية فقط، وفقا لمدونة "prosthetic knowledge".

© East News / UPI Photo/keizo Mori سر التقنية الثورية التي ستدعمها "مايكروسوفت"

وفي بدء الأمر، قام المبرمجون بتطوير الشبكة على الكمبيوتر، ولكن قام المبرمج السعودي، زيد اليافعي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بنقلها إلى المتصفح.

واستخدم المبرمج السعودي لنقل الشبكة إلى المتصفح مكتبة "TensorFlow.js"، والتي تقوم بتحميل الشبكة العصبونية الاصطناعية على جهاز المستخدم وجميع البيانات الضرورية، وبعدها تجري جميع العمليات الحسابية على جهازه.

ويمكنك تجربة التطبيق من خلال هذه الصفحة، كما تم نشر كود التطبيق والأوامر المستخدمة عبر بوابة "GitHub".

لكن عليك أن تعرف أنه عبر الدخول إلى صفحة التطبيق، يتم البدء بتحميل بيانات الشبكة على جهازك بشكل تلقائي، وإن لم يكن الجهاز ذو مواصفات جيدة سوف تواجه بطأ شديدا في عمل جهاز الكمبيوتر.