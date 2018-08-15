عقار جديد يحدث ثورة في علاج السرطانات المميتة

ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في تقرير لها، أمس الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، أن العقار الجديد، الذي يجري تجريبه يمكن استخدامه في علاج 50 في المئة من السرطانات القاتلة، مشيرة إلى أن التجارب المعملية أثبتت أن العقار الجديد يمكنه إبطاء نمو خلايا الرئة والجلد والقولون والبنكرياس كإحدى وسائل مقاومة نمو الخلايا السرطانية.
يقول تريفر بيفونا، باحث بجامعة كاليفورنيا الأمريكية: "بدلا من استهداف الخلايا السرطانية لمنعها من النمو السرطاني المتسارع، التي تكون مفرطة الحساسية، فإنه يمكن قطع الطريق على تلك الخلايا حتى لا تواصل نموها".
وأضاف: "تم تطوير العقار الجديد ليقوم بمهمتين هما إيقاف نمو الخلايا السرطانية والقضاء عليها نهائيا من داخل جسد الإنسان.
August 14, 2018
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد انتهاء التجارب المعملية للعقار الجديد، سيتجه الباحثون لإجراء تجارب سريرية للتأكد من إمكانية استخدام العقار الجديد، الذي يمكن استخدامه لعلاج نصف حالات السرطان، التي يعاني منها البشر.
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