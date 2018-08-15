شاهد... زراعة تاريخية لوجه فتاة يعيد لها الحياة

أصبحت الفتاة الأمريكية كاتي ستابلفيلد، رسميا، أصغر شخص في الولايات المتحدة تجرى له عملية زراعة وجه، بعد أن أطلقت النار على وجها، محاولة الانتحار، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما.

وحاولت ستابلفيلد، الانتحار في مارس/ آذار 2014، بعدما كانت تعاني من الاكتئاب، بسبب مرورها بسلسلة من المشاكل الطبية، فأطلقت النار على وجهها ببندقية، في منزل عائلتها في ولاية تينيسي الأمريكية، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وفقدت كاتي وجهها بالكامل، إذ اخترقت الرصاصة جبهتها وأنفها وجيوبها الأنفية وعظام الفك، وألحقت أضرارا بالغة في عينيها، وكانت دماغها بارزة بشكل أساسي، عندما وصلت إلى عيادة كليفلاند وهي مدرجة بالدماء.

Cleveland Clinic’s third face transplant patient | Katie Stubblefieldhttps://t.co/bHwL27lWKO pic.twitter.com/nwhvWMC8g8 — Gojigoviral (@gojigoviral) August 15, 2018

وخضعت كاتي ستابلفيلد لـ 22 عملية مختلفة لمحاولة استعادة ما تبقى من وجهها، ولكن الأطباء لم يكونوا راضين عن جهودهم، فأصيبا بحالة يأس، وأشارت إلى انها أصبحت تشبه الغول الأخضر من أفلام الرسوم المتحركة "شريك".

It took a 31-hour surgery, 11 surgeons, several other specialist and virtual reality to give Katie Stubblefield a 2nd chance at life through a groundbreaking face transplant. #BeADonor #GiveTheGift #LeaveALegacy https://t.co/EkuDshQ2vQ pic.twitter.com/OxMKXcED0x — WRTC (@BeA_Donor) August 15, 2018

وبعد مرور 3 سنوات من الانتظار، تم العثور على متبرعة بوجهها إلى كاتي، واسمها أدريا شنايدر، وهي تبلغ من العمر 31 عاما، توفيت مؤخرا بسبب جرعات زائدة من المخدرات.

وبخلاف وجهها، فقد تبرعت الراحلة شنايدر، بقلبها ورئتيها وكليتيها وكبدها لمرضى آخرين، ما أدى إلى إنقاذ 7 أشخاص على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي مايو/ أيار 2017، خضعت كاتي ستابلفيلد لعملية زراعة وجه، استغرقت نحو 31 ساعة في عيادة كليفلاند في ولاية أوهايو، والتي فريق من 15 متخصصا، تحت إشراف الطبيب براين غاتس، والذي أشار إلى أن إصابتها كانت بالغة للغاية، إذ تسببت في إصابات في الدماغ، كما أثرت على مستويات الهرمونات والصوديوم لديها، فضلا عن وظيفة الفص الجبهي.

وبينما لفت غاتس، إلى أن فريقه لم يتمكن من نقل كل عضلات وجه كاتي من جديد، لكنه عبر عن سعادته بالنتيجة النهائية.

#MatutinoMáxima #Temadeldía

La revista National Geographic muestra a Katie Stubblefield, de 21 años, quien recibió un trasplante de rostro en EEUU después de haber intentado suicidarse al dispararse con un rifle en la cara. Katie recibió una segunda oportunidad de vivir. pic.twitter.com/fCePXIpucT — Óscar Aquino López (@AquinoLopezOsc) August 15, 2018

وقال: "كلنا نحب أنفها… وكذلك شفتيها الجميلة".

وتكفلت وزارة الدفاع الأمريكية تكاليف الجراحة لكاتي، من خلال معهد القوات المسلحة للطب التجديدي، وذلك كمبادرة منه لتحسين العلاج لأفراد الخدمة، الذين أصيبوا في المعارك.

وبعد مرور 14 شهرا من العملية، أجرى الأطباء المعالجين لكاتي ستابلفيلد في شهر يوليو/ تموز من هذا العام، 3 عمليات جراحية تحسينية أخرى، ومن المرجح أن ينقصوا وجهها، ويقللوا من ندباته، ويحسنوا جفونها، ومع مرور الوقت سوف يستمر وجهها في استعادة وظيفته.

وقالت كاتي ستابلفيلد في لقائها مع مجلة "ناشونال جيوغرافيك" العلمية: "حصلت الآن على فرصة ثانية في الحياة… وهذه بداية فصل آخر من حياتي".

Who is Katie Stubblefield, what did she look like before her face transplant and what is she doinghttps://t.co/GDworILiF4 pic.twitter.com/s8MF73ehmm — Gojigoviral (@gojigoviral) August 15, 2018

وأصبح ترتيب كاتي ستابلفيلد الـ 40 في العالم، الذين يملكون وجها جديدا.