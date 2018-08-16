أطعمة تقي من مرض السرطان

أفادت مجلة "ميديكال إكسبرس" أن المواد الكيميائية الموجودة في الملفوف والبروكلي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع الإصابة بسرطان القولون.

وقد أجرى علماء بريطانيون دراسة، راقبوا خلالها تأثير مادة أندول 3 كاربينول، التي يتم إنتاجها أثناء تناول خضراوات من مجموعة الكرنب، على أجسام القوارض.

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وتبين أن هذه المادة تنشط بروتين يسمى بمستقبلات الهيدروكربون الأريل.

ولاحظ الخبراء أن نقص هذا البروتين يؤدي إلى التهاب الأمعاء والسرطان، لأنه يساعد على تشكيل الخلال، التي تقوم باستقلاب المواد الغذائية وإنتاج مادة الحماية.

ويؤدي الانتقال إلى "حمية الملفوف" إلى عودة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي وتقليص مخاطر الأورام الخبيثة بشكل كبير.

ووفقا للعلماء فإن نتائج الدراسات تبين فوائد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات وتؤكد العلاقة المباشرة بين سرطان القولون وسوء التغذية.