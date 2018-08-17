أفران العالم تحرقه... خبر عمره 106 أعوام يكشف عن تنبؤات مخيفة

أشار موقع "ساينس آليرت" العلمي المتخصص إلى أن الخبر المنشور في الصفحة العلمية لصحيفة "أوتاميتا تايمز" النيوزلندية تحديدا يوم 14 أغسطس/ آب 1912، يكشف عن تنبؤات لا يمكن وصفها إلا بالمخيفة عن المستقبل الحاضر والعالم اليوم على كوكب الأرض.
وقال الخبر: "أفران العالم تحرقه الآن، استهلاك ألفي مليون طن من الفحن سنويا، سيؤدي إلى احتراق الأوكسجين، وإضافة نحو 7 مليون طن ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنويا، ما سيجعل العالم بحلول عام 2018، مهيئأ لكارثة كبرى".
وتابع "سيؤدي هذا إلى رفع درجة حرارة الأرض، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، ما سيؤدي إلى تدمير الحضارة على كوكب الأرض بالكامل".
A Newspaper in 1912 Published This Eerily Accurate Prediction About Today's World https://t.co/sTjfbaCfyB pic.twitter.com/Kj786quWVm— Climatic Issues (@Climatic_Issues) August 17, 2018
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