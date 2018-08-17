تسريبات تكشف صدمة "استنساخ" كبرى في الجيل الجديد من هواتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة تجهزها شركة "أبل" الأمريكية بشأن الجيل الجديد من هواتف "آيفون"، والتي تشكل صدمة كبيرة لكل مرتقبيه.

أوضح موقع "بي جي آر" التقني المتخصص أن التسريبات الأخيرة لهواتف "آيفون" كشفت استنساخ عدد من التقنيات المميزة في هواتف منافستها "سامسونغ" الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن 3 هواتف ذكية جديدة الشهر المقبل، بما فيها نسخة معدلة من هاتفها الأشهر " آيفون X " مزودة بشاشة LCD، وهاتفين بشاشات OLED.

بخلاف تحسين المعالج، الذي سيجعله أقوى وأسرع، وإضافة كاميرات مزدوجة، وعمرا أفضل للبطارية، لكن الصدمة الكبرى جاءت في التسريب الأخير.

وأشارت إلى أن التسريب، كشف عن أن "أبل" ستدعم "آيفون" الجديد بقلم إلكتروني أطلقت عليه "أبل بينسل" شبيه بصورة كبيرة، بالقلم الإلكتروني الخاص بهواتف "غلاكسي نوت" التي تنتجها شركة "سامسونغ".

Apple’s next-gen iPhones might actually copy a Samsung phone for once https://t.co/yRH4Pz1baO pic.twitter.com/RY0xbUWovZ — BGR.com (@BGR) August 17, 2018

ومن المتوقع أن تدعم "أبل" هاتفها الجديد "آيفون X بلس" ذو الـ5.8 بوصة بهذا القلم الإلكتروني.