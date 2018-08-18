طريقة سحرية لحفظ رسائلك على "واتسآب" من الضياع

يخشى الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" من احتمالية ضياع أو الفقدان لأي سبب من الأسباب.

ونشر موقع "لايف هاكر" التقني المتخصص تقريرا لطريقة عمل نسخة احتياطية من محادثات "واتسآب" على وحدة التخزين السحابي "غوغل درايف".

وتكمن الأزمة في أن " واتسآب " لا يحتفظ بنسخة احتياطية من الرسائل، بعد تجاوز حدود السعة التخزينية للتطبيق، ما يعني أن عمل تلك النسخة الاحتياطية على "غوغل درايف" سيكون حلا سحريا.

كما أن تلك الطريقة تسمح أيضا بالمحافظة على رسائل "واتسآب" في حالة فقدان الهاتف أو كسره.

وتعمل تلك الطريقة مع مستخدمي "واتسآب" على نظام تشغيل "أندرويد"، أما مستخدمي هواتف "آيفون" على نظام تشغيل "آي أو إس" ينبغي عليهم تشغيل وحدة التخزين السحابي "آي كلاود".

ويمكن عمل نسخة احتياطية على "واتسآب" بتلك الطريقة:

— انقر على زر القائمة في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة الرئيسية لتطبيق "واتسآب".

How to backup your WhatsApp conversations to Google Drive: https://t.co/hWCqU2uBcf pic.twitter.com/a08rNZpPWh — Lifehacker (@lifehacker) August 17, 2018

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— ادخل على إعدادات "واتسآب"، ثم انقر على الدردشة.

— اختر أيقونة "الدردشة الاحتياطية" على واتسآب.

— ستظهر لك المعلومات الأساسية للنسخ الاحتياطي على واتسآب.

— حدد عدد المرات التي ترغب فيها بنسخ رسائل واتسآب احتياطيا.

— ثم اختيار حساب غوغل الذي ترغب فيه بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من رسائلك على واتسآب، وإذا ما كنت ترغب في جعل النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت اللاسلكي "واي فقط" فقط أم لا.

— سيقوم بعد ذلك "واتسآب" بعمل نسخ احتياطية تلقائيا من كل الدردشات الموجودة عليه على حساب غوغل درايف، الذي أضفته.