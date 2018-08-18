تسجيل
10:13 18 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    سامسونغ غلاكسي نوت 9

    4 ميزات مذهلة لن تصدق وجودها في "سامسونغ غلاكسي نوت 9"

    © AP Photo / Richard Drew
    علوم
    انسخ الرابط
    0 21

    أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، قبل أيام، هاتفها الأحدث "غلاكسي نوت 9"، لكن بدأت المواقع التكنولوجية في اكتشاف عدد كبيرة من ميزاته، التي وصفتها بـ"المذهلة"، وكان من الصعب التصديق بوجودها في هاتف ذكي من قبل.

    ونشر موقع "بزنس ستاندرد" تقريرا يعدد فيه 4 ميزات وصفها بالمذهلة في هاتف "غلاكسي نوت 9"، والتي جاءت على النحو التالي:

    سامسونغ غلاكسي نوت 9 في بروكلين، نيويورك 9 أغسطس/ آب 2018
    © AP Photo / Richard Drew
    أسعار "غالاكسي نوت 9" في 3 دول عربية
    1- قلم "إس بين":

    لونه الأصفر المميز، ليس فقط كل ما يميزه، بل أيضا إمكانياته الجديدة المذهلة مثل تمتعه بتقنية البلوتوث وبطارية منفصلة، تمكن من استخدام الهاتف من على بعد 30 قدم تقريبا، سواء بالتقاط صور أو عرض أو إيقاف مقاطع فيديو أو موسيقى.

    كما يمكن أيضا شحن "إس بين" خلال شحن "غلاكسي نوت 9" نفسه، كل ما سيحتاجه 40 ثانية إضافية على وقت شحن الهاتف الأصلي.

     2- زوم بصري مزدوج:

    تمت ترقية كاميرا "غلاكسي نوت 9"، بحيث تمتعت بعدسة مزدوجة، وزوم بصري مزدوج أيضا، أقوى بكثير من الموجود في "غلاكسي إس 9".

    وباختبار الزوم المزدوج، وجد أنه أقوى وأكثر دقة بكثير من هواتف مماثلة مثل "غوغل بيكسل 2"، الذي كان يتمتع بأقوى زوم لهواتف ذكية في السوق، كما أنه قادر على التقاط صور أفضل في الضوء المنخفض.

    3- كاميرا ذكية:

    أضافت "سامسونغ" بعض ميزات الذكاء الصناعي الجديدة إلى كاميراتها في "غلاكسي نوت 9"، التي تهتم بتحسين المشهد، والتعرف على نوع الكائنات التي تقوم بتصويرها، وضبط الإعدادات تلقائيا لالتقاط أفضل الصور.

    كما تتيح تقنيات الذكاء الصناعي في "غلاكسي نوت 9" إلى اكتشاف عيوب الصور، وتحذير المستخدم، مثل إذا ما كان سيظهر وميض في اللقطة، أو أن هناك تلطيخا على العدسة أو وجود إضاءة خلفية ستؤثر على جودة الصورة.

     4- التخزين:

    أحد أبرز مزايا "غلاكسي نوت 9" هو سعة التخزين الخرافية الجديدة، الذي تخير المستخدم بين سعة 512 غيغابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت تقريبا، وهو ما لم يكن مسبوقا في هواتف "سامسونغ" على الإطلاق.

    انظر أيضا:

    بعد أيام من "غلاكسي نوت 9"... "سامسونغ" تفجر مفاجأة جديدة تجعلها "الأول"
    مفاجأة... سامسونغ "غلاكسي نوت 9" يقدم تحذيرا "فريدا" لمستخدميه
    تسريبات "غلاكسي نوت 9" تكشف عن ضربة "قاصمة" لهاتف "آيفون X"
    رسميا... "سامسونغ" تعلن عن سعر وموعد إطلاق "غلاكسي نوت 9"
    "سامسونغ" تحضر لمنتظري "غلاكسي إس 10" مفاجأة فريدة من نوعها
    تسريبات تكشف سعر وموعد طرح "سامسونغ غلاكسي نوت 9"
    تسريبات: المواصفات الكاملة لهاتف "سامسونغ غلاكسي نوت 9"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار غلاكسي إس 9, أخبار سامسونغ, أخبار تكنولوجيا, غلاكسي نوت 9, galaxy s9, samsung, غلاكسي, Galaxy Note 8, غلاكسي نوت 8, سامسونغ, كوريا الجنوبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض لفرقة رقص صينية في مهرجان قرطاج الدولي على المسرح الروماني في تونس، 11 أغسطس/ آب 2018
    من أطول "هوت دوغ" في العالم إلى مهرجانات "حارة" في تونس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية ستحقق الجمعة مع نتنياهو
    سيد القضايا... نتنياهو والقضية رقم 4000
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك