4 ميزات مذهلة لن تصدق وجودها في "سامسونغ غلاكسي نوت 9"

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 + GALAXY TAB S4 GIVEAWAY!!



Don’t want it? Take Cash or Giftcards!



* 2 WINNERS!! *



— RETWEET THIS

— FOLLOW ME

— LIKE & SUB https://t.co/auFti7ViNr



WINNER PICKED @ 250+ RTS! #Fortnite #Free #Skin#Galaxy pic.twitter.com/I1wIRZJar1