4 ميزات مذهلة لن تصدق وجودها في "سامسونغ غلاكسي نوت 9"

أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، قبل أيام، هاتفها الأحدث "غلاكسي نوت 9"، لكن بدأت المواقع التكنولوجية في اكتشاف عدد كبيرة من ميزاته، التي وصفتها بـ"المذهلة"، وكان من الصعب التصديق بوجودها في هاتف ذكي من قبل.

ونشر موقع "بزنس ستاندرد" تقريرا يعدد فيه 4 ميزات وصفها بالمذهلة في هاتف "غلاكسي نوت 9"، والتي جاءت على النحو التالي:

© AP Photo / Richard Drew أسعار "غالاكسي نوت 9" في 3 دول عربية

لونه الأصفر المميز، ليس فقط كل ما يميزه، بل أيضا إمكانياته الجديدة المذهلة مثل تمتعه بتقنية البلوتوث وبطارية منفصلة، تمكن من استخدام الهاتف من على بعد 30 قدم تقريبا، سواء بالتقاط صور أو عرض أو إيقاف مقاطع فيديو أو موسيقى.

كما يمكن أيضا شحن "إس بين" خلال شحن "غلاكسي نوت 9" نفسه، كل ما سيحتاجه 40 ثانية إضافية على وقت شحن الهاتف الأصلي.

2- زوم بصري مزدوج:

تمت ترقية كاميرا "غلاكسي نوت 9"، بحيث تمتعت بعدسة مزدوجة، وزوم بصري مزدوج أيضا، أقوى بكثير من الموجود في "غلاكسي إس 9".

وباختبار الزوم المزدوج، وجد أنه أقوى وأكثر دقة بكثير من هواتف مماثلة مثل "غوغل بيكسل 2"، الذي كان يتمتع بأقوى زوم لهواتف ذكية في السوق، كما أنه قادر على التقاط صور أفضل في الضوء المنخفض.

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3- كاميرا ذكية:

أضافت "سامسونغ" بعض ميزات الذكاء الصناعي الجديدة إلى كاميراتها في "غلاكسي نوت 9"، التي تهتم بتحسين المشهد، والتعرف على نوع الكائنات التي تقوم بتصويرها، وضبط الإعدادات تلقائيا لالتقاط أفضل الصور.

كما تتيح تقنيات الذكاء الصناعي في "غلاكسي نوت 9" إلى اكتشاف عيوب الصور، وتحذير المستخدم، مثل إذا ما كان سيظهر وميض في اللقطة، أو أن هناك تلطيخا على العدسة أو وجود إضاءة خلفية ستؤثر على جودة الصورة.

Samsung Galaxy Note 9 hands-on: Bigger and more powerful than ever https://t.co/le3sGccEEM pic.twitter.com/C3JXNMgOMn — Engadget (@engadget) August 13, 2018

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4- التخزين:

أحد أبرز مزايا "غلاكسي نوت 9" هو سعة التخزين الخرافية الجديدة، الذي تخير المستخدم بين سعة 512 غيغابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت تقريبا، وهو ما لم يكن مسبوقا في هواتف "سامسونغ" على الإطلاق.