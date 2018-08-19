التحكم والسرية... "غوغل" تطرح مهام ذكية "غير مسبوقة" لبريدها "جيميل"

وأوضح موقع الدعم الخاص بـ"غوغل" أن التحديث الجديد يعتمد مهام وخواص "ذكية" جديدة "غير مسبوقة" لكافة مستخدمي "جيميل".

© REUTERS / DADO RUVIC "غوغل" تدلي باعتراف خطير بشأن مستخدميها

وأشار إلى أن أبرز المزايا الذكية الجديدة على "جيميل" هو إمكانية حذف أي رسالة بصورة أوتوماتيكية "ذاتية" من دون تدخل من صاحبها.

وتسمح تلك التقنية بتحديد تاريخ صلاحية لرسالة معينة على "جيميل"، بحيث يتم حذفها بصورة تلقائية، بعد تجاوز فترة الصلاحية تلك.

كما يمكن لتلك الخاصية الجديدة، التي طرحتها "غوغل"، أيضا إعادة توجيه رسائل أو نسخها أو طباعتها أو تحميلها بصورة تلقائية، بعد مرور فترة الصلاحية.

أما الخاصية الثانية، التي وصفت بـ"الثورية"، هي توفير "جيميل" ما يطلق عليه بـ"الوضع السري"، الذي يسمح بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بصورة "سرية" من دون إطلاع أي خوادم خارجية أو أي طرف ثالث عليها.

وسيحتاج مستخدمي "الوضع السري" على "جيميل" أن يدخلوا رمز مرور معين، سواء عن طريق رسائل قصيرة أو وسائل تحقق أخرى عبر البريد الإلكتروني، عند إرسال أو استقبال أي رسالة جديدة على هذا الوضع.

لكن الأزمة في تلك الخاصية التي طرحتها غوغل، بأنه لا يزال "جيميل" يسمح بالتقاط "سكرين شوت" لتلك الرسائل السرية، ولا يوقفها، كما يتم مع باقي التطبيقات المشابهة مثل "سناب شات".

Confidential mode is now available on mobile devices and can help you protect sensitive information from unauthorized access. Learn more about this feature → https://t.co/lmQNElH6C1 pic.twitter.com/Nxtx2yU0pG — Gmail (@gmail) August 16, 2018

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لتشغيل "الوضع السري" الجديد على بريد "جيميل" لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد"، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

— انقر على القائمة الثلاثية النقاط أعلى الشاشة.

— سيظهر لك الوضع الحالي، وأسفل منه الوضع السري، اختر الوضع السري.

— ستظهر لك واجهة جديدة لـ"جيميل"، وعند إرسال أو استقبال أي رسالة ينبغي عليك إدخال رمز مرور أو رقم سري جديد.