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11:24 19 أغسطس/ أب 2018
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    زراعة كلى

    العلاج بالتغذية يمكنه تحسين حالة مرضى الكلى

    © Sputnik . Sergey Guneev
    علوم
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    أفاد مقال جديد نشرته دورية أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية الأمريكية بأنه يمكن للمصابين بأمراض الكلى المزمنة إبطاء تدهور حالتهم وتأخير حاجتهم للغسيل الكلوي عن طريق العلاج بالتغذية.

    الكلى
    © Sputnik . Sergey Guneev
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    وقالت كبيرة الباحثين، هولي ماتيكس كريمر، وهي من المركز الطبي لجامعة لويولا في مدينة شيكاغو "يزيد مرض الكلى بسبب وباء السمنة وكبر السن وهو من أكثر الأمراض المكلفة حتى وإن لم يكن المريض يخضع للغسيل الكلوي بعد"، بحسب ما نقلته "رويترز".

    وأشار الباحثون إلى أن علاج مرض الكلى أعلى تكلفة بالفعل من معالجة أمراض مزمنة أخرى كالجلطة كما أن تكاليف العلاج ترتفع إلى المثلين عندما يصل المرض إلى مراحل متأخرة.

    وقالت ماتيكس كريمر، لـ"رويترز هيلث"، عبر الهاتف "من المهم إيجاد سبل للوقاية من المرض أو إبطاء وتيرة الحاجة للغسيل الكلوي إذا كانت الإصابة قد وقعت. العلاج بالتغذية ليس علاجا شاملا للمرض لكن يمكنه المساعدة".

    وتوصل الباحثون إلى أنه يمكن للمصابين بأمراض الكلى إبطاء وتيرة تفاقم المرض بالحد من تناولهم للبروتين ومكملات الفوسفور والملح. لكنهم نبهوا إلى ضرورة متابعة هذا النظام مع خبير في الأنظمة الغذائية حتى لا يصاب المريض بسوء التغذية وارتفاع مستويات البوتاسيوم.

    وقالت ماتيكس كريمر "ينبغي النظر إلى مرض الكلى على أنه اضطراب في التغذية لكن للأسف لا ينظر إليه كثيرا على هذا النحو… نرى أن الأغلبية، سواء كانوا مرضى أو أطباء، لا يدركون الفوائد".

    وقال كاميار كالانتار زاده، وهو باحث في كلية إيرفين للطب بجامعة كاليفورنيا ولم يشارك في الدراسة، "علينا فعل ما يفعله أطباء السرطان. ربما لا نستطيع علاج مرض الكلى لكننا نستطيع السيطرة عليه".

    وأضاف في مقابلة عبر الهاتف "وقياسا على ذلك، يشبه العلاج بالغسيل الكلوي العلاج الكيماوي لمرضى السرطان. وإذا كان بمقدورنا السيطرة على مرض الكلى وتأخير الغسيل الكلوي باستخدام إرشادات التغذية فلنفعل".

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    الكلمات الدلالية:
    الكلى, البروتين, الفوسفور, الملح, تغذية, باحثون, أمراض, علاج, رويترز, وكالة سبوتنيك, أمريكا
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