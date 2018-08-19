شركة إماراتية تنشئ مدينة طبية ضخمة في باكستان

ونقلت الوكالة عن مؤسس وصاحب "إم بي إف" الوطنية الشيخ محمد بن فيصل القاسمي "هذا المشروع سيضم مستشفى به 400 سرير طبي، ويقدم أرقى مستويات الرعاية الصحية، وسيكون هذا المستشفى تعليميا جامعيا، كما تضم المدينة أيضا مول طبيا، ومناطق استشفاء واستجمام، ومركز إقليمي للقلب وآخر لجراحة العظام".
ولفت القاسمي إلى أن "التكلفة الاستثمارية لهذه المدينة الطبية تصل إلى 970 مليون دولار… وتوجد رغبة في سرعة إنجاز المشروع من جميع الأطراف؛ لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية في العاصمة الباكستانية".
وأضاف القاسمي "المدينة الطبية بباكستان تشمل كلية للتمريض والمهم أنها ستقدم أرقى الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية في هذا المجال ويتوقع أن تخدم نحو مليون مريض أو مراجع شهريا، حيث توجد حاجة لمثل هذا النوع من المستشفيات المتقدمة طبيا بالإضافة إلى الكثافة السكانية في باكستان".
وسوف تتولى "إم بي إف" توفير الكادر الطبي والفني والإداري للمدينة الذي سيصل إلى 1000 شخص، وسيكونون من داخل باكستان كما أن المجموعة هي المسؤولة عن توفير الأجهزة والأسرة الطبية. بحسب الوكالة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)