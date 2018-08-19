شركة إماراتية تنشئ مدينة طبية ضخمة في باكستان

أعلنت مجموعة "إن بي إف" الإماراتية القابضة، اليوم الأحد، اتفاقها على إنشاء مدينة طبية متكاملة، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تخدم نحو مليون شخص شهريا، بتكلفة نحو مليار دولار أميركي.

© Sputnik . Anatoliy Ustinenko طيارون ينقذون حياة متسلق روسي في باكستان

دبي — سبوتنيك . ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن "مجموعة إم بي إف القابضة أعلنت الاتفاق مع شركتي ايبتشز للإسكان ونيكسون مزود خدمات للشركات، على تخصيص 100 ألف متر مربع في منطقة جلبرج جرين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد لإنشاء مدينة طبية متكاملة بمقاييس عالمية توفر الخدمات الصحية والاستجمام".

ونقلت الوكالة عن مؤسس وصاحب "إم بي إف" الوطنية الشيخ محمد بن فيصل القاسمي "هذا المشروع سيضم مستشفى به 400 سرير طبي، ويقدم أرقى مستويات الرعاية الصحية، وسيكون هذا المستشفى تعليميا جامعيا، كما تضم المدينة أيضا مول طبيا، ومناطق استشفاء واستجمام، ومركز إقليمي للقلب وآخر لجراحة العظام".

ولفت القاسمي إلى أن "التكلفة الاستثمارية لهذه المدينة الطبية تصل إلى 970 مليون دولار… وتوجد رغبة في سرعة إنجاز المشروع من جميع الأطراف؛ لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية في العاصمة الباكستانية".

وأضاف القاسمي "المدينة الطبية بباكستان تشمل كلية للتمريض والمهم أنها ستقدم أرقى الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية في هذا المجال ويتوقع أن تخدم نحو مليون مريض أو مراجع شهريا، حيث توجد حاجة لمثل هذا النوع من المستشفيات المتقدمة طبيا بالإضافة إلى الكثافة السكانية في باكستان".

وسوف تتولى "إم بي إف" توفير الكادر الطبي والفني والإداري للمدينة الذي سيصل إلى 1000 شخص، وسيكونون من داخل باكستان كما أن المجموعة هي المسؤولة عن توفير الأجهزة والأسرة الطبية. بحسب الوكالة.