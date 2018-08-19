دراسة تكشف قدرة المرأة على تحديد دخل الرجل في بضع ثوان

كشفت دراسة جديدة أن النساء قادرات على تحديد دخل الرجل في بضع ثوان. ويعود ذلك إلى أن المرأة تتمتع بقدرة بديهية عالية، والقدرة على تحليل النظرة والمظهر والوجه عند الرجال.

وأكد العلماء أن النساء يعرفن أن الرجال الأثرياء يعيشون نمط حياة سليم، بما في ذلك الغذاء الصحي، والذي ينعكس على المظهر الخارجي للرجل، كما أن نظراته تصبح أكثر وثاقة، وفق موقع " وان ".

وأضاف العلماء أنه يمكن تحديد الطبقة الإجتماعية للرجل عن طريق ملامح الوجه أيضا.

وفي وقت سابق، كشف العلماء أنه بعد حوالي 50 سنة ستصبح النساء أكثر جمالا، ولكن أقل طولا. بينما لا ينتظر الرجال أي تطورات على المدى القريب.