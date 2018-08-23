"الكاتشب" يقي الإنسان من أمراض خطيرة جدا

قال باحثون من جامعة بوليتكنيك في فالنسيا إن تناول الكاتشب يمكن أن يحمي المعدة والأمعاء من تطور السرطان. وأضافوا أن الطماطم، التي تم معالجتها حراريا لها أيضا تأثير إيجابي على عملية الهضم.

وطلب الباحثون من المجموعة الأولى من المتطوعين إدخال الكاتشب يوميا إلى نظامهم الغذائي لعدة أسابيع، بينما تقوم المجموعة الثانية بتناول ما يحلو لها من الطعام، حسب موقع "ميرور".

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وتبين أن المجموعة الأولى من المتطوعين قد تحسنت لديها بشكل ملحوظ عمليات الاستقلاب في الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن "اليكوبين" (هو كاروتين أحمر اللون موجود في الطماطم والبطيخ والفاكهة والخضاروات الحمراء اللون) يبدأ عمله بشكل نشط فقط بعد المعالجة الحرارية. كما أن المكونات الأخرى التي يحتويها الكاتشب، المصنوع من المنتجات الطبيعية، تأثر بشكل إيجابي على عمل الأمعاء.

وفقا للخبراء، فإن تناول الكاتشب على الأقل مرة واحدة في الأسبوع يمنع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.