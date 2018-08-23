"ناسا" تعلن عن اقتراب نيزك بحجم "عين لندن" من الأرض

أعلنت وكالة "ناسا" عن اقتراب نيزك بحجم "عين لندن" من الأرض، ويدور الحديث عن نيزك كبير يدعى "2016 NF23".

© AP Photo / Paul White بالفيديو...سقوط نيزك كبير في الصين

ووفقا لبيانات وكالة " ناسا " فإن قطر النيزك يمكن أن يصل إلى 156 مترا، ووفقا للبيانات الأولية، فإنه لا يحمل تهديدا مباشرا للأرض، ولكن تم وضعه في قائمة "النيازك الخطيرة".

وذكرت الوكالة أن سرعة النيزك تزيد عن 32000 كيلومتر في الساعة. وكل نيزك يتجاوز قطره 150 مترا ويقع على مسافة قريبة من الأرض يدخل ضمن قائمة "النيازك الخطيرة".

وأكدت الوكالة لو أنه في حال اصطدم النيزك بالأرض سوف يدمر مدينة كبيرة ويقتل الملايين من البشر.