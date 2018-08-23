تسريب "آيفون" الجديد يعيد للأذهان "كارثة" خصمه الأبرز

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تسريب جديد متعلق بهاتف "آيفون" الجديد المرتقب، الذي سيطلق عليه اسم "آيفون X بلس".

أوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية أن التسريب الجديد المتعلق بـ"آيفون X بلس" تحدث عن تحسينات عديدة في الهاتف، أبرزها تحسين سرعة الشحن اللاسلكي، الخاص بهواتف "آيفون".

© AP Photo / Mark Lennihan تسريبات تكشف صدمة "استنساخ" كبرى في الجيل الجديد من هواتف "آيفون"

وأشارت المجلة إلى أن الشركة الأمريكية، خلال تحسينها تلك الخدمة، اعتمدت على محولات نحاسية أكثر سمكا مما هو معتاد.

لكن المجلة الأمريكية، حذرت من أن المحولات النحاسية الجديدة لهاتف "آيفون X بلس"، قد تكون ذات مقاومة أقل، وأن السرعات الأعلى للشحن، قد ترفع درجة حرارتها، وبالتالي ترفع درجة حرارة الجهاز.

وذكرت المجلة المستخدمين، بأن هذا قد يكرر "كارثة" المنافس الأبرز لـ"آيفون"، ألا وهي شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.

وتعرضت شركة "سامسونغ" لما وصف بالكارثة الكبرى، عند إطلاق هاتفها "غلاكسي نوت 7"، واضطرت لسحبه من الأسواق العالمية، بعدما تسبب في خسائر مادية جسيمة لمستخدميه، بسبب ارتفاع درجة حرارته وانفجار عدد من الأجهزة، ما اضطر شركات الطيران لمنع صعوده على أية رحلات طيران.

وتأمل شركة "أبل" الأمريكية أن الحجم الكبير، الذي سيتمتع به "آيفون X بلس" سيبدد درجات الحرارة الزائدة، الناتجة عن سرعة الشحن اللاسلكي الأسرع.