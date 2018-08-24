لماذا لا يجب النوم بشعر مبلل

يمكن للاستحمام المسائي وغسل الشعر أن يوفر الكثير من الوقت الثمين في الصباح، لذلك غالبا ما تذهب الفتيات إلى الفراش بشعر مبلل.

ووفقا لموقع anews، تبين أن هذه العادة ليست جيدة للصحة ويمكن أن يكون لها عواقب غير متوقعة.

الحساسية:

تجذب الرطوبة مجموعة متنوعة من الكائنات الدقيقة وتعمل على تكاثرها ونموها. ويمكن للشخص أن يعاني من عث الغبار بسبب النوم بشعر رطب. ويمكن أن تسبب هذه الطفيليات حساسية قوية، تؤثر على الجلد والجهاز التنفسي.

درجة الحرارة:

يصبح الشعر الرطب أكثر برودة أثناء النوم، الأمر الذي يمكن أن يسبب التهاب بصيلات الشعر. وبسبب هذا، يظهر احمرار على الجلد، وخراجات، وحكة وألم. ويمكن البرد أن يسبب التهاب في الحلق والأذنين والأنف والجيوب الفكية.

العدوى:

يشير الخبراء إلى أن العدد الكبير من البكتيريا المتراكم في الفراش والوسائد، تبدأ بالتكاثر بشكل أكثر فعالية في بيئة رطبة. وتخلق المنشفة المبللة أو الشعر المبلل جوا مثاليا لنمو البكتيريا الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعدوى.

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التقصف:

ينصح مصففو الشعر أن لا ينشف الشعر المبلل بقوة بالمنشفة وأن لا يمشط، لأن هذا يسبب التقصف. والنوم بشعر مبلل قد يسبب جفافه وفقدانه اللمعة.

قشرة الرأس:

تتضرر فروة الرأس بسبب النوم بشعر مبلل وتظهر قشرة الرأس. والتخلص من هذه المشكلة صعب إلى حد ما، ولذلك يجب منع ظهورها.