"أبل" تعاقب أحد تطبيقات "فيسبوك" بسبب ارتكابه انتهاكات

وأجبرت "أبل" تطبيق "فيسبوك في بي إن"، المتخصص بفتح التطبيق في حالات الحظر والمنع في دولهم، بضرورة إزالته من متجر "أبل" الإلكتروني "آب ستور" على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" من هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد"، بحسب ما نشره موقع "ذا هاكرز نيوز" التقني المتخصص المعني بأخبار القرصنة والهاكرز.

واتهمت " أبل " تطبيق "فيسبوك في بي إن" بسرقة بيانات المستخدمين، والذي يطلق عليه اسم "أونافو بروتيكت" (Onavo Protect)، بسبب انتهاكه تعليمات إرشادات متجر "آب ستور" بخصوص حماية بيانات المستخدمين.

ويعد تطبيق "أونافو بروتيكت" مملوك لشركة "فيسبوك"، وتم تصميمه في الأساس لمساعدة المستخدمين على متابعة التطبيق عبر شبكة افتراضية تتخطى أي عمليات حظر مفروضة من قبل أي حكومات.

لكن "أبل" كشفت أن التطبيق يتابع استخدام بيانات الهاتف المحمول للمستخدمين وينقلها إلى خوادم "فيسبوك" دون علم المستخدمين، للاستفادة منها لأغراض التحليلات أو الإعلان أو التسويق.

Apple Forces Facebook VPN App Out of iOS Store for Stealing Users' Data https://t.co/gu8Tc9nMx7 pic.twitter.com/wCRFKyC1Ck — BeeSec ✌ (@MlckhA) August 23, 2018

ويتتبع التطبيق كافة ما يفتحه المستخدم على الإنترنت الخاص به، وينقلها إلى خادم خاص يديره "فيسبوك".