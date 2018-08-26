"تويتر" تطرح تحديثا جديدا أثار حالة من الارتباك

ونشرت شبكة "إن دي تي في" تقريرا عن التحديث الجديد، الذي يسمح بتنقية "الرسائل الخاصة" (DM) عبر تويتر.
وتهدف "تويتر" من ذلك التحديث، تقليل وصول الرسائل "غير المرغوب فيها" أو "سبام" لحسابات المستخدمين.
وسيحجب "تويتر" وفق التحديث الجديد منحك أي إخطارات لأي رسائل يعتقد أنها "غير مهمة" أو مرسلة من شخص لا يتابعك أو تتابعه.
لكن ذلك التحديث أصاب المستخدمين بحالة من الارتباك، ما بين ترحيب البعض بأن تلك الخطوة ستقلل من بعض الرسائل "المزعجة" عبر تويتر، وبين آخرين يعتبرونها قيودا جديدة من المنصة تعوق حرية الحركة على تويتر.
Twitter Launches Requests Tab and Quality Filter for Direct Messages— Kaidou (@RandyGr54931875) August 23, 2018
— https://t.co/e4SpyexzaK
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لكن كيف يمكن أن يعمل التحديث الجديد لـ"تويتر":
— حمل التحديث الجديد لتويتر على نظام تشغيلك سواء "أندرويد" أو "آي أو إس".
— اضغط على أيقونة الرسائل، ومنها ادخل إلى خيار الإعدادات.
— ستجد الخاصية الجديدة مفعلة بصورة أتوماتيكية، يمكنك تركها مفعلة أو تعطيلها حسب رغبتك.
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