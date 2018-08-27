بالفيديو... الذكاء الاصطناعي يجتاز 10 مراحل من لعبة "ماريو"

نشر مطورون وعلماء شريطا مصورا يظهر قدرة الذكاء الاصطناعي على أشياء غير عادية لم يكن يعرفها من قبل ولم يقم أحد على برمجته لإتقانها.

لم يكن لدى الذكاء الاصطناعي أية أهداف أو مهام، حيث كانت له الحرية المطلقة في اختيار ماذا سيفعل، ووقع اختياره على عدة ألعاب، وأشهرها لعبة "ماريو" حيث اجتاز 10 مراحل بنجاح.

قرر علماء من شركة "Open AI" معرفة ماذا سيحدث ما إن لم يقوموا ببرمجة الذكاء الاصطناعي مقدما، وإعطائه كامل حريته في البحث.

وتم تقديم عدة ألعاب للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه لم يكن يعرف ما يجب القيام به وماذا ينتظره في حال الفوز.

فكانت النتائج مبهرة جدا، حيث تمكن من اجتياز العديد من الألعاب بنجاح باهر، ولكنه تشتت انتباهه، عندم قدم العلماء له برامج تلفزيونية في وقت اللعب.