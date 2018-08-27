العلماء الروس يحرزون تقدما في إنشاء مواد غير مرئية على الإطلاق

توصلت مجموعة من الخبراء الروس العاملين في معهد البحوث التكنولوجية في جامعة "ميسا" في العاصمة الروسية موسكو، مع نظرائهم من جامعة بوليتكنيك الكندية إلى وضع نموذج من مادة أسموها بـ"المادة الخارقة".

وبحسب المختصين القائمين على المشروع فإنهم تمكنوا من الحصول على صيغة مادة تسمح لخلق أشياء غير مرئية باستخدام تقنية النانو.

هذا ويسعى عدد من العلماء الروس في تطوير برنامج يقوم بتحويل الأشياء إلى الحالة غير المرئية، كما ويسعون لتطبيق هذه الدراسة على مختلف الأحجام والأشكال.

قال طالب الدراسات العليا أنار أوسبانوف، أحد القائمين على المشروع، بأن إخفاء الأشياء الكبيرة في الواقع أسهل من إخفاء الأشياء الصغيرة.

وبحسب القائمين على المشروع فإن العنصر الرئيس للـ"مادة الخارقة" يعرف باسم "metamolekula"، وتتكون من أربعة أسطوانات مصنوعة من الليثيوم بحجم 5 ميكرومتر، حيث يتم من خلالها إطلاق قذيفة من مستشعر نانوي، ليتفاعل مع العوازل الأربعة ونتيجة لذلك يصبح الكأئن او الشيء غير مرئي.

هذا واستخدم الباحثون لتجاربهم سلك معدني قطره 2,5 ميكرون ومستشعر نانوي بموجة عالية للحصول على أعلى مستوى من الإشعاع.

وبحسب أليكسي بارشارينا أحد القائمين على المشروع فإن الحصول على مثل هذه المادة قد يفتح آفاقا لتطوير الطب الحيوي، مستندا على إمكانية استخدام قذيفة من كلوريد البوتاسيوم في جسم الإنسان.

هذا ومن المقرر بأن تجري المرحلة التالية من الدراسات حول هذه الخاصية في خريف 2018.