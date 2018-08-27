"فيسبوك" تتخذ قرارات عاجلة وتحذف حسابات لقادة عسكريين

وقالت "فيسبوك"، في بيان نشرته على مدونتها الرسمية، إنها قررت حذف حسابات بعض المسؤولين العسكريين في ميانمار على موقعي "فيسبوك"، و"إنستغرام".
وتابعت بقولها "على وجه التحديد، قررنا حظر 20 شخصا من الأفراد والمؤسسات في ميانمار على فيسبوك، وأبرزهم الجنرال مين أونغ هلاينغ، القائد العام للقوات المسلحة، وشبكة ميوادي التلفزيونية العسكرية".
ومضت "كما حذفنا نحو 18 حسابا على فيسبوك وحسابا واحدا على "إنستغرام" و52 صفحة على "فيسبوك" يتبعها ما يقرب من 12 مليون شخص".
واختتمت "كما تم حذف أيضا 46 صفحة أخرى و12 حسابا على فيسبوك للانخراط في سلوكيات مخالفة تحط على الكراهية والتضليل".
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