"فيسبوك" تتخذ قرارات عاجلة وتحذف حسابات لقادة عسكريين

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" اتخاذها، اليوم الاثنين، قرارات عاجلة وحذف حسابات لمسؤولين وقادة عسكريين.

وقالت "فيسبوك"، في بيان نشرته على مدونتها الرسمية، إنها قررت حذف حسابات بعض المسؤولين العسكريين في ميانمار على موقعي "فيسبوك"، و"إنستغرام".

© AP Photo / Niranjan Shrestha الأمم المتحدة: جيش ميانمار ارتكب جرائم "إبادة جماعية" ضد مسلمي الروهينغا

وعللت " فيسبوك " قرارها بأنها محاولة لمنع انتشار "الكراهية والتضليل"، بعد مراجعة المحتوى لتلك الحسابات.

وتابعت بقولها "على وجه التحديد، قررنا حظر 20 شخصا من الأفراد والمؤسسات في ميانمار على فيسبوك، وأبرزهم الجنرال مين أونغ هلاينغ، القائد العام للقوات المسلحة، وشبكة ميوادي التلفزيونية العسكرية".

ومضت "كما حذفنا نحو 18 حسابا على فيسبوك وحسابا واحدا على "إنستغرام" و52 صفحة على "فيسبوك" يتبعها ما يقرب من 12 مليون شخص".

واختتمت "كما تم حذف أيضا 46 صفحة أخرى و12 حسابا على فيسبوك للانخراط في سلوكيات مخالفة تحط على الكراهية والتضليل".