ابتعد عن الحسد... دراسة تظهر الجانب المظلم له

قامت مجموعة من المختصين في جامعة "MGPPU" الروسية، بدراسة الرغبة في الوصول إلى الكمال وتأثيرها على الطرق السلبية في التفكير، بحسب ما نشره موقع علم النفس الاستشاري والعلاج النفسي.

لاحظ القائمون على البحث ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والاكتئاب السريري، وأرجع المختصون ذلك للمستوى التصاعدي من المنافسة وتأثيره على الشباب.

وقام الباحثون بدراسة هذه الرغبة وربطها بالحسد كعامل أساسي لارتفاع نسبة الأمراض العقلية.

© Sputnik . أطعمة تقي من مرض السرطان

تحدثت مارينا سوركوفا، أستاذة الرياضيات التطبيقية في الكلية قائلة، بأن نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص يعانون من أمراض الكمال، وغالبا مايصاب هؤلاء الأشخاص أولا بصدمة عاطفية ليتجهوا بعدها في هذا الطريق.

وأضافت سوركوفا، بأن مؤشرات الحسد تربط مابين الكمال والإصابة بهذه الأمراض، والحسد له نوعان "بناء" أو "هدام".

فالحسد البناء يفترض وعيا ورغبة بتطوير الشخص لنفسه، أما الهدام فيفعل دور الحجة الأمر الذي يؤدي إلى إصابة صاحبه بكثير من الأمراض العقلية.

ويؤكد القائمون على الدراسة بالاعتماد على تطوير الذات من خلال البحث وكسب الاحترام والمحبة والابتعاد عن السعي وراء الكمال بشكل دائم.