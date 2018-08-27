العثور على مقابر تعود إلى عهد كليوباترا (صورة)

وأضاف: "تم فتح جزء ضخم من المقبرة القديمة خلال الحفريات التي أجراها العلماء المصريون في موقع بناء خط سكة حديد جديد غرب المدينة".
وبنيت المقابر في وقت كليوباترا وغيرها من البطالمة، وكانت عبارة عن مجموعة من المقابر الصغيرة المنحوتة في الصخور، مع غرفة مشتركة واسعة، تمثل مدخلا إلى هذه المقابر.
ووجد علماء الآثار عدة مئات من القطع الأثرية، بما في ذلك عدد كبير من الأواني الترابية المزينة بأنماط مختلفة، بالإضافة إلى مصابيح وأواني زجاجية والعديد من الآثار الأخرى، ولكن العديد منهم في حالة حرجة بسبب بناء السكك الحديدية.
وسينقل في المستقبل القريب علماء الآثار معظم القطع الأثرية وسيحاولون حمايتها من المزيد من الدمار.
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