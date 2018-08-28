أطباء القلب يثبتون بأن الإجازة الطويلة تطيل عمر الإنسان

توصلت مجموعة من العلماء إلى أن الناس الذين يقضون عطلات طويلة، يعيشون في المتوسط حياة أطول من الذين يدمنون العمل ويحصلون على عطلات قصيرة، كما أنهم يعانون بنسبة أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية.

قدمت مجموعة العلماء نتائج بحثها في مؤتمر جمعية أمراض القلب الأوروبية بميونيخ الألمانية.

وتحدث الإخصائي تيمو ستراندبرغ من جامعة هلسنكي الفلندية، قائلا " ان الإجازات و العطل، أمر جيد للتخلص من أمراض القلب و التوتر، وهو امر ملحوظ بشكل كبير لدى الرجال".

ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب و الاوعية الدموية و النوبات القلبية هي السبب الرئيسي لوفاة البشر، ففي كل عام يموت 17 مليون شخص بسبب هذه الامراض.

واعتمد ستراندبرغ في دراسته على مجموعة من رجال الأعمال الذين يعيشون في هلسنكي، ليتابع مستوى معيشتهم.

وقسمهم لمجموعتين ولاحظ بأن الذين يأخذون إجازات طويلة بفترات متكررة يتمتعون بصحة افضل من غيرهم، وإنخفضت لديهم نسبة الإصابة بالسكتات القلبية و امراض القلب أكثر من غيرهم.

وأكد المختصون على دور النظام الغذائي الذي يلعب دورا كبيرا في تحديد متوسط العمر متناسبا بشكل كبير مع فترات الراحة.