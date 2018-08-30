علماء روس يكتشفون طفرة تثير السمنة

قارن اختصاصيون في دراستهم مجموعة من الأشخاص الأصحاء مع آخرين من المرضى، الذين يعانون من انفصام الشخصية.

وقد وجد العلماء من جامعة البلطيق الفيدرالية ومركز تومسك الوطني للأبحاث الطبية عددا من الطفرات أثناء دراسة متلازمة الأيض، حسبما جاء على الموقع الرسمي لجامعة البلطيق الفيدرالية.

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وتجدر الإشارة إلى أن متلازمة الأيض، عبارة عن اضطرابات، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم السمنة ، إضافة إلى زيادة خطر الوفاة.

وقال الباحثون لمجلة "Inertnational Journal of Obesity" إنهم درسوا تأثير الوراثة على متلازمة الأيض. وقد قاموا بمقارنة مجموعة من الأشخاص الأصحاء مع أخرى من مرضى انفصام الشخصية. وعادة ما تعاني المجموعة الأخيرة من متلازمة الأيض.

ولاحظ المختصون حدوث خلل في إنتاج الجين "NOS3"، المسؤول عن تركيب النيتروجين في الجسم، لدى المصابين بهذا المرض، ما يؤدي إلى تعطيل عمل الأوعية الدموية.