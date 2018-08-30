"إنستغرام" تطرح تحديثا جديدا... حسابك في خطر

طرحت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" تحديثا جديدا لموقعها وتطبيقها، وصف بأنه يجعل حسابات بعض المستخدمين في خطر، فيما تحل أزمة كبيرة لفئة كبيرة من باقي المستخدمين.

أشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى أن التحديث الجديد لـ"إنستغرام" يمكن أن يساهم في إيقاف وكشف الحسابات المزورة بسهولة شديدة.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez تحذير... أصبعك قد يورطك في مواقف "محرجة" على إنستغرام

وأوضحت أن التحديث الجديد على " إنستغرام " سيطلب من بعض المستخدمين إظهار المزيد من التفاصيل حول أحقيتهم وملكيتهم لحساباتهم الشخصية، خاصة إذا ما كانت تتشابه مع حسابات لشخصيات مشهورة.

وتستهدف "إنستغرام" من تلك الخطوة إيقاف عمليات انتحال مستخدمين أسماء شخصيات مشهورة من خلال حسابات وهمية.

ولكن رغم أن تلك الخطوة قد تسبب في حذف حسابات عديدة لمستخدمي "إنستغرام"، إلا أن آخرين رأوا تلك الخطوة بأنها مفيدة، لأنها ستفتح الباب أمام تحويل حسابات عدد من المستخدمين إلى حسابات "موثقة" تحمل العلامة الزرقاء الشهيرة.

Today, our co-founder and CTO @mikeyk has an update on 3 important steps we’re taking to keep Instagram safe. https://t.co/72cAYCiLGO — Instagram (@instagram) August 28, 2018

وسيشاهد أي مستخدم عند دخوله إلى "إنستغرام" ظهور علامة تبويب جديدة، اسمها "About This Account"، والتي ستطلب من المستخدمين معلومات عديدة لإثبات ملكيته الحقيقية للحساب، للحد من الحسابات المكررة التي يمكن أن تشارك معلومات ضارة أو محتوى ينتهك حقوق النشر.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مايك كاريغر، كبير مسؤولي التقنية في "إنستغرام"، قوله إن التحديث الأخير سيساعد في جعل التطبيق "آمنا" بصورة كبيرة.

وتابع "المستخدمون من ذوي النوايا السيئة، لن يكونوا على إنستغرام، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لي".