كيف تحظر أو تلغي متابعة أصدقائك أو الصفحات المزعجة على "فيسبوك" دون أن يعلموا

يقع الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مأزق حرج، عندما يصابون بضيق بالغ بسبب منشورات أصدقائهم أو صفحات بعينها ولا يرغبون في حظرهم أو إلغاء متابعتهم حتى لا يخسر علاقته معهم.

أشار موقع "ماك يوز أوف" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" طرحت تحديثا سابقا، لا يعلم عنه الكثيرون، يسمح للمستخدمين بحظر أو إلغاء متابعة أصدقائهم أو صفحات بعينها دون أن يعلم الآخرون بذلك الأمر.

— اضغط على إعدادات "شريط الأخبار" الخاص بحسابك على "فيسبوك"، الموجودة في أقصى يمين أحد المنشورات.

— اضغط على خيار "إخفاء المنشور"، أو خيار جديد يطلق عليه "غفوة"، وتكون لمدة 30 يوما، أو "عدم المتابعة" لصاحب حساب المنشور على "فيسبوك".

لكن تلك الطريقة أزمتها، في أنه إذا دخل صديقك على حسابك سيكتشف بسهولة أنك ألغيت متابعة منشوراته على "فيسبوك".

لذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:

— ادخل إلى خيار تفضيلات "شريط الأخبار" على "فيسبوك".

— اضغط على خيار جديد ستجده ظهر لك "إخفاء مشاركات أشخاص أو مجموعات"، على فيسبوك.

— انتقل إلى قائمة الأشخاص أو الحسابات أو المجموعات المشترك بها على فيسبوك.

— اضغط على أيقونة "Done" لأي حساب ترغب في إخفاء منشوراته من شريط أخبارك على "فيسبوك".