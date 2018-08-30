أبل تعلن موعد طرح أيقونة "آيفون" الجديدة... ما سر "الذهبي"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية الموعد الذي ستكشف فيه النقاب عن أيقونة "آيفون" الجديدة.

ووجهت "أبل"، اليوم الخميس، دعوة إلى كل الصحفيين لحضور مؤتمر صحفي عالمي على مسرح "ستيف جوبز" في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لعرض منتج جديد، والمتوقع أن يكون أحد نسخ هواتف "آيفون"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت "أبل" إن المؤتمر الصحفي العالمي سيكون يوم 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.

Apple’s next iPhone event will be on September 12th! So excited!!!! Can’t wait to see the new #iPhone lineup! pic.twitter.com/Oe07TMIFJF — Guillaume Dubeaux (@gdubeaux) August 30, 2018

وأشارت تقارير عديدة إلى "أبل" تخطط لطرح 3 هواتف "آيفون" دفعة واحدة، وستكون عبارة عن نسخ معدلة من أيقونتها السابقة "آيفون X"، كما سيكون أحدها بشاشة أكبر مدعومة بتقنية "LCD" لنسخة اقتصادية.

وجاءت الدعوة بلون ذهبي، ما أثار تكهنات في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أبل" قد تطرح نسخة جديدة من "آيفون" بخلفية ذهبية، خاصة وأن "آيفون X" الأخير كان متاحا فقط باللونين الفضي والرمادي.