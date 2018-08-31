تحذير... اجتهادك في العمل يجعلك على أعتاب مرض خطير

دقت دراسة جديدة ناقوس الخطر لكل مجتهد في العمل، ولكل من ينجز عمله سريعا، ولكل من يكتب بصورة سريعة على لوحة المفاتيح كي يتمكن من إتمام عمله بأسرع وقت.

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية دراسة جديدة أعدها باحثون في جامعة "تشارلز ستورت" في كوينزلاند، أشارت فيها إلى أنهم رصدوا أن من يحرصون على الكتابة بسرعة على لوحة المفاتيح، يكونوا أكثر عرضة للإصابة، في المراحل المبكرة، بمرض "باركنسون" أو ما يطلق عليه "الشلل الرعاش".

وأوضحت الدراسة أن نسبة 75% من عينة الدراسة، التي كانت عبارة عن مجموعة من الناس الذين يحرصون على الكتابة بصورة مستمرة على لوحة المفاتيح بصورة سريعة، كانوا يصابون بأعراض تكون عبارة عن مؤشرات أولية للإصابة بـ"الشلل الرعاش".

وحلل الباحثون بصورة متعمقة نحو 76 حالة لأشخاص يكتبون بصورة سريعة على لوحة المفاتيح، ليكتشفوا أن 27 منهم يعانون فعليا من أعراض خفيفة لمرض "باركنسون"، فيما يعاني 15 آخرين من رعشات في أيديهم قد تكون عبارة عن مؤشرات أولية لمرض "باركنسون".

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج عقب تثبيت برنامج معين لقياس مدى رعشات أيدي عينة الدراسة عقب كتابتهم على لوحات المفاتيح على مدى تسعة أشهر كاملة.

The speed you type on a keyboard could reveal if you are in the early stages of Parkinson's disease https://t.co/cy0UGZA15h pic.twitter.com/B511FpjrFS — Altered Ego™ 🔵 (@AlteredEgoNews) August 30, 2018

وقالت الدراسة إن الباحثين جمعوا أيضا نتائج تم إجرائها على نحو 350 شخص بالغ آخرين في المملكة المتحدة، وبيانات نحو مليون شخص في الولايات المتحدة، وتوصلوا إلى نفس النتائج تقريبا.