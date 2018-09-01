قبل أيام من إعلانها المثير... "أبل" تعترف: "آيفون" يواجه عيبا خطيرا

تلقت شركة "أبل" الأمريكية ضربة موجعة، قبل أيام فقط من إعلانها نيتها طرح نسخ جديدة من هاتف "آيفون" يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واعترفت "أبل" بمعاناة هاتفها "آيفون 8" من عيوب تصنيع "خطيرة"، ووعدت بإصلاحها مجانا.

وقالت "أبل" في بيان، نقله موقع " بزنس إنسايدر ": "علمنا أن نسبة صغيرة من أصحاب هاتف آيفون 8، تأثروا بعيب تصنيع يسبب تجميد عشوائي للجهاز، ومشكلات أخرى تؤدي إلى إعادة تشغيله بصورة فجائية".

وتابعت "نعد بإصلاح تلك الهواتف مجانا، لكن ينبغي على مالك آيفون 8، ألا يذهب به إلى أي مركز صيانة خارج مراكزنا المعتمدة".

وأوضحت أبل أن معظم الهواتف المتضررة تتركز في نسخ "آيفون 8" المباعة في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2017 حتى مارس/ أذار 2018، في أستراليا والصين هونغ كونغ والهند واليابان وماكاو ونيوزلندا والولايات المتحدة.

لكن الموقع أشار إلى أن النسب المصابة بذلك العيب ليست بالصغيرة، كما ذكرت "أبل" في بيانها، كما تم رصد العيب الخطير في دول أخرى غير الدول المذكورة في البيان.

ولم ترد شركة "أبل" على استفسارات "بزنس إنسايدر" بخصوص طبيعة عيب التصنيع، ومدى تأثيره على جودة "آيفون 8"، وإذا ما تم تدارك ذلك العيب في النسخ الجديدة المقبل من هاتف "آيفون".