علماء روس يحددون لأول مرة في العالم التركيب الجيني لـ"نمر الآمور"

أعلن علماء روس في معهد "دراسة وحماية نمر آمور" الروسي عن توصلهم ولأول مرة لجينات هذا النوع من النمور في العالم.

فبحسب المركز الصحفي التابع للمعهد، فإن العلماء الروس استطاعوا تحديد التركيب الجيني لهذا النوع من النمور السيبيريا.

حيث قام العلماء بأخذ عينات من دم نمر آموري في ديسمبر/كانون الأول 2016، في الوقت الذي خضع فيه النمر للرعاية الصحية.

© Sputnik . Evgenia Novozhenina روح "نمر آمور" تعيش في بوتين

وتم وضع العينة في البنك البيولوجي التابع للمعهد، حيث تم فحصها وفحص التسلسل الجيني لها و المكون من 4 جينات تسلسلية.

وصرح المدير العام للمركز، سيرجي أراميلييف، بأنه سيتم استخدام البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها لدراسة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها هذا النوع من النمور بالإضافة لدراسة الروابط الأسرية لها.

يذكر بأنه، في مايو/أيار، قد تم إحضار نمر آخر إلى المحمية وهي أنثى، ووضعها علماء المحمية بالإضافة لنمر ذكر متواجد سابقا تحت المراقبة والعناية الطبية لمراقبة طريقة تأقلهما بشكل طبيعي مع الحياة وإجراء الدراسات اللازمة.