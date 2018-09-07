البيضة أولا أم الدجاجة... العلم يحسم الجدل

ونجح علماء فيزياء الكم في التوصل إلى ما يثبت ظهور الدجاجة والبيضة في آن واحد، لينفي هذا الاكتشاف ما تم طرحه في عصور سابقة على يد الفلاسفة الإغريق في محاولتهم الإجابة عن سؤال البيضة والدجاجة والتي قدموها في الأصل لشرح نظريتهم في السبب والنتيجة، بحسب موقع "دويتش فيله".

© AP Photo / Paul Sakuma رسالة من الشرطة البريطانية بشأن أزمة دجاج كنتاكي

وقالت الدكتورة جاكي روميرو من مركز هندسة أنظمة فيزياء الكم "فرضية البيضة ظهرت قبل الدجاجة أو العكس التي قام عليها الجدل الإغريقي، ستحسم بشكل آخر في إجابات فيزياء الكم".

وتابعت: "آليات وقوانين فيزياء الكم تكشف أن الاحداث قد تقع خارج التسلسل المنطقي الذي تعودنا على افتراضه. لنأخذ مثالا بسيطاً هو رحلة المرء من وإلى عمله اليومي، حيث يسافر عادة بالحافلة أولا ثم بالقطار، أو العكس، لكنّ تجارب مختبرات فيزياء الكم تثبت أن الأمرين يمكن أن يجريا معا في توافق زمني متطابق".

وفسرت روميرو رأيها بأن "المرء يمكن أن يركب القطار والحافلة معاً في نفس الوقت"، في إشارة منها إلى نظرية النسبية التي تثبت أن اختلاف الأزمنة أو البعد الرابع يلغي فرضية التتابع السببي، ويسمى هذا بـ"النظام العشوائي غير المحدد"، وهو أمر لا يمكن أن نلحظه في حياتنا اليومية".

ويذكر أن هذا التحليل قد لا يعني الكثير لغير المختصين، لكن الدكتور كوستا أعرب عن تفائله وهو يقول "هذا دليل ابتدائي لصحة هذا المبدأ، وأن النظام العشوائي غير المحدد قد يحقق تطبيقات عملية حقيقية.