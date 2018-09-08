علماء يحولون الصحراء إلى محطة طاقة عملاقة

قامت مجموعة من خبراء الأرصاد الجوية من الولايات المتحدة والصين وإيطاليا، بمحكاة مناخ الصحراء، ما أظهر أن المنطقة يمكن أن تصبح خصبة مرة أخرى.

© AFP 2018 / Fadel Senna ظاهرة غريبة...العثور على سفينتين ضخمتين في وسط الصحراء (فيديو)

واقترح العلماء في دراستهم، التي نشرتها مجلة " سيانس "، تغطية منطقة الصحراء الكبرى بأكملها (أكثر من تسعة ملايين كيلومتر مربع) بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبفضل تنفيذ هذا المشروع العملاق، سيصبح من الممكن إنتاج أربعة أضعاف الطاقة وهو أكثر مما تستهلكه البشرية اليوم.

ووفقا للدراسة، بعد تركيز الآليات في الصحراء، فإن كمية هطول الأمطار ستزيد أكثر بمرتين، مما سيعزز نمو النباتات بشكل أكبر، ونتيجة لهذا سيزداد الغطاء النباتي في المنطقة.

ويلاحظ العلماء أن محطات طاقة الرياح ذات الحجم الكبير سوف تؤثر على حركة الرياح، وتساهم أيضا في اختلاط كتل الهواء، وستعكس لوحات الطاقة الشمسية أشعة الشمس وبذلك تبرد السطح.

وحسب رأي الخبراء، ستكون هذه التدابير كافية لتمكين الزراعة من التطور مرة أخرى في الصحراء.

وقد أجرى العلماء تجربة محاكاة المناخ للصحاري الأخرى من قبل، مع استخدام نفس الطريقة بتركيز محطات توليد الطاقة، ولكن تأثيرها كان محدودا بسبب طبيعة المناخ وحجم محطات الطاقة غير الكافي.