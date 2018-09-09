هل يوجد حضارة من خارج كوكبنا... آثار في عمق المحيط الهادئ تثير التساؤلات (فيديو)

عثر باحثون بريطانيون على آثار بطول متر و نصف، على عمق أربعة كيلومترات في منطقة تقع بين هاواي و المكسيك في المحيط الهادىء.

فبحسب صحيفة "Express.co.uk" البريطانية فإن المختصين من المركز الوطني لعلوم المحطيات في ساوثامبتون، استخدموا روبوت خاص للوصول إلى هذا العمق.

والذي التقط صورا لآثار تبدو غريبة، كونها توجد على هذا العمق من جهة و كونها لاتشبه أي من الآثار التي تخلفها الأسماك عادة في مثل هذه الاعماق.

وقال الدكتور لي مارش، رئيس فريق البحث، بأن مسارات الآثار ليست موزعة بشكل عشوائي، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات.

بالإضافة لأن القليل من الأسماك التي يمكنها الغوص إلى مثل هذه الاعماق.

وأضاف قائلا أنها ربما آثار حضارة من خارج كرتنا الأرضية.