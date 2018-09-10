عقار جديد يقضي على "الإنفلونزا" في 24 ساعة فقط

طور علماء عقارا جديدا مضادا للفيروسات، خصوصا في علاج "الإنفلونزا" الحادة خلال يوم واحد فقط للبالغين والأطفال فوق سن 12 عاما.

وصرح علماء من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، بأن عقار "بالوكسافير ماربوكسيل" بالإضافة لتعامله السريع في القضاء على الفيروس، كذلك بدون آثار جانبية.

وأكمل العلماء المراحل الأولى من التجارب السريرية، حيث تم اختبار العلاج على حالات " الإنفلونزا" الحادة، وكان أسرع بكثير من المتوسط، واختفت علامات المرض خلال يوم واحد.

وفي وقت سابق، أعلن موقع "ساينس ألارت" الأمريكي أنه في الوقت الذي يواجه فيه الناس أشد موسم إصابة بفيروس الإنفلونزا، منذ سنوات، تقول شركة يابانية أنها تنتج عقاراً تجريبياً، يمكنه أن يقضي على الفيروس خلال 24 ساعة.

ولفت الموقع إلى قول الشركة أن فاعلية جرعة واحدة من العقار يمكنها أن تقضي على المرض خلال يوم واحد، بينما لا يمكن تحقيق ذلك باستخدام عقارات أخرى في فترة مشابهة، وفقا لإحصائيات العام الماضي.

وبحسب تقديرات العلماء، سيكون العقار الجديد متوفرا في الأسواق العالمية في نهاية العام الحالي.