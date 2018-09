العلماء يبتكرون دواء يقتل السرطان بالكامل

كتب موقع Proceedings of the National Academy of Sciences أن العلماء أثبتوا فعالية اللقاح الجديد ضد الميلانوما. وأجريت التجرية على الفئران.

دراسة... الشاي الأخضر يمكنه معالجة السرطان

وأجرى مختصون من معهد أبحاث سكريبس في الولايات المتحدة الأمريكية الأبحاث. وتبين بعد إحدى التجارب أنها بقيت على قيد الحياة بعد تطعيمها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إضافة مادة إلى اللقاح التي تزيد المناعة. وترتبط المادة بمستقبل شبيه بالتول (تراكيب بروتينية تنتمي إلى المناعة الطبيعية) التي تفعِّل الاستجابة المناعية الخلوية.

وتم اختبار حوالي 100 ألف مركب كيميائي.