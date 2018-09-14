وكالة الفضاء الإماراتية تتطلع للمزيد من التعاون مع روسيا في مجالات التعليم والتكنولوجيا

أعرب مدير سياسات ونظم الفضاء في وكالة الفضاء الإماراتية، ناصر الرشيدي، عن تطلع الوكالة للمزيد من التعاون مع روسيا في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

موسكو-سبوتنيك. وقال الرشيدي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نرى عناصر [للتعاون] قيد المناقشة، في التكنولوجيا، وتكنولوجيا خدمات الفضاء إلى جانب العلوم والتعليم. المناقشة حول بعض هذه المجالات بدأت وبعض الزيارات الميدانية يجري جدولتها".

وذكر الرشيدي أن وكالة الفضاء الإماراتية تستكشف إمكانية الحصول على خدمات مختلفة، بما في ذلك تكنولوجيا الاستشعار عن بعد. وقال "هناك عدد من الخدمات التي تقدمها الصناعة الروسية، على سبيل المثال خدمات الإطلاق، أو بيانات الاستشعار عن بعد، أو عدد

من الخدمات الفضائية المقدمة بالفعل، ونحن نستكشف إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات".

© Fotolia / Andrey Armyagov الإمارات تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"

وأضاف الرشيدي: "نحن نحاول الآن معرفة المزيد عن برامجهم التعليمية، في أحد المعاهد الدولية، حيث يمكننا أن نرسل طلابنا لتعلم اللغة الروسية وتعلم الفضاء".

وأكد الرشيدي أن اهتمام وكالة الفضاء الإماراتية بصناعة الفضاء الروسية يرجع إلى المعرفة والتطوير الذي يمكن أن تقدمه [روسيا] إلى دولة الإمارات".

يذكر أن وكالة الفضاء الإماراتية سترسل، كجزء من برنامج رواد الفضاء الإماراتي، أول رائد فضاء لها إلى محطة الفضاء الدولية في مركبة فضائية سويوز إم إس 12 في نيسان/أبريل 2019.

وكانت وكالة الفضاء الإماراتية قد وقعت في وقت سابق على مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) في عام 2015 لتوسيع التعاون في مجال سياسات الفضاء وتنمية رأس المال البشري والتدريب بين الكيانين.