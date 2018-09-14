ليس حالة مرضية... تعرف على أسباب الحديث أثناء النوم

وتبين للباحثين أن الحديث أثناء النوم ناتج عن اضطراب يصاب به الأطفال والذكور بنسبة أكبر، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أنه غير ناتج عن مشكلة طبية، حسبما ذكر موقع elitedaily.
وتمثل المشكلات الحياتية عاملا مهما في ظاهرة الحديث أثناء النوم، حين يواجه الإنسان أثناء ساعات النهار نوبات الإرهاق والاكتئاب وهي أسباب أيضا للكثير من اضطرابات النوم وما يعرف بـ"التوتر الذهاني".
ولتجنب الحديث أثناء النوم ينصح بالحرص على النوم في مواعيد منتظمة، وتجنب الأدوية المسببة للنعاس، وكذلك تناول الطعام قبل النوم بفترة طويلة، كذلك الابتعاد عن مسببات التوتر والضغط النفسي وتناول الكحوليات.
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