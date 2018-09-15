الإعصار فلورنس يجتاح شرق أمريكا ومقتل 4 أشخاص

لقي أربعة أشخاص حتفهم بينهم امرأة ورضيعها بعدما سقطت شجرة على منزلهما في ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا في شرق الولايات المتحدة عندما اجتاحها الإعصار فلورنس أمس الجمعة وأغرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر.

وفي منطقة بيندر في نورث كارولاينا قالت السلطات إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصيبت بأزمة قلبية ولم يتمكن المسعفون من الوصول إليها بعدما أغلق الحطام الناتج عن الإعصار الطرق. وقال مكتب حاكم الولاية إن شخصا رابعا قُتل في لينوير كاونتي صعقا بكهرباء مولد.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ 10 ملايين أمريكي مهددون بترك منازلهم بسبب "فلورنس"

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن من المتوقع أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى المناطق التي ضربها الإعصار فلورنس الأسبوع المقبل بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ.

وتباطأ الإعصار فلورنس بعد وصوله إلى اليابسة فيما يشير إلى أنه سيظل يضرب المنطقة بالسيول على مدى أيام.

واجتاحت المياه التي دفعها الإعصار معه من المحيط بلدة نيو بيرن.

وقال المسؤولون المحليون إنه:

جرى إجلاء أكثر من 60 شخصا، بينهم أطفال، فضلا عن حيوانات أليفة من فندق في جاكسونفيل في نورث كارولاينا بعدما أطاحت الرياح بأجزاء من السقف.

وقال روي كوبر حاكم نورث كارولاينا إن من المتوقع أن يغطي الإعصار نورث كارولاينا كلها تقريبا بمياه بارتفاع عدة أقدام.

وضعفت قوة العاصفة إلى إعصار من الفئة الأولى مساء أول أمس الخميس، قبل أن يصل إلى اليابسة.

وقد يتأثر قرابة عشرة ملايين شخص بالإعصار ووجهت أوامر لأكثر من مليون بإخلاء سواحل ولايتي نورث وساوث كارولاينا.